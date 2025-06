Il Consiglio comunale di Pomigliano ha approvato le nuove tariffe Tari che saranno applicate a partire dal 2025, confermando una ulteriore riduzione della tassa sui rifiuti a vantaggio delle famiglie con reddito basso e delle attività economiche presenti sul territorio. La delibera introduce significativi sgravi per le utenze domestiche, in particolare per i nuclei familiari con Isee inferiore a 6mila euro, che beneficeranno dell’esenzione totale dal pagamento della tassa. Il sostegno sarà garantito per il 25% dallo Stato e per il 75% dal Comune. Anche per le famiglie con Isee compreso tra 6.001 e 9.360 euro la riduzione sarà più vantaggiosa rispetto al 2024, passando dal 45% al 50% complessivo, grazie all’incremento del contributo comunale. Importanti novità anche per le utenze non domestiche. Le attività commerciali e produttive vedranno una riduzione fino all’1,6% rispetto al 2024, mentre per alcune categorie il confronto con il 2023 fa registrare un calo fino al 27%. Considerando l’intero arco temporale tra 2022 e 2025, alcune attività hanno ottenuto una diminuzione della Tari che supera il 16% e arriva fino al 50%. “Questa misura e l’approvazione delle nuove tariffe da parte del Consiglio Comunale – ha spiegato l’assessore al Bilancio Mattia De Cicco – sono il frutto di un lavoro puntuale, portato avanti con responsabilità e attenzione verso le famiglie e il tessuto produttivo locale. Siamo riusciti a garantire una gestione efficiente del servizio rifiuti e a ridurre la pressione fiscale in un momento in cui, a livello nazionale, si registrano aumenti generalizzati”.