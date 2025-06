TEANO (rgl) – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 6 Casilina, al chilometro 181, nel territorio del comune di Teano. Erano circa le 13:50 quando un’autovettura e un furgone si sono scontrati violentemente, causando la morte di uno dei conducenti e il ferimento di cinque persone. Dalle prime ricostruzioni, dopo l’impatto, l’autovettura si è fermata al centro della carreggiata, mentre il furgone è finito ribaltato fuori strada. All’interno del mezzo commerciale è rimasto incastrato il conducente, Tiziano Castellan, 48 anni, residente a Calvi Risorta. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, che ha lavorato rapidamente per estrarre l’uomo dall’abitacolo deformato. Purtroppo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 48enne. Una famiglia sfortunata quella di Castellan: nel 2021 morì, sempre in un incidente stradale, il 22enne Davide Castellan, figlio di Tiziano. Feriti, in maniera al momento non precisata, tutti e cinque gli occupanti dell’auto coinvolta nello scontro. Sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per accertamenti. Conclusa la fase di soccorso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti, supportando poi le operazioni di recupero dei mezzi e ripristino della viabilità, fortemente compromessa dallo scontro. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Saranno determinanti i rilievi effettuati e le testimonianze raccolte sul posto.