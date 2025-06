NAPOLI (rgl) – Una tragedia è stata evitata grazie al tempestivo intervento della Polizia Stradale di Napoli Nord, che ha salvato un uomo di 40 anni, intenzionato a togliersi la vita lanciandosi da un cavalcavia della Tangenziale di Napoli. Alla base del gesto estremo, secondo quanto riferito dallo stesso protagonista, vi erano gravi difficoltà economiche e debiti accumulati nel tempo. La segnalazione è arrivata intorno a mezzogiorno alla Sala Operativa della Polizia Stradale, che ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto. Gli agenti, giunti sul cavalcavia, hanno trovato l’uomo in uno stato di forte agitazione e visibilmente alterato, mentre si reggeva in equilibrio precario sul parapetto, a circa cinque metri di altezza rispetto alla carreggiata sottostante. Senza perdere tempo, i poliziotti hanno scavalcato la recinzione di protezione e si sono avvicinati con cautela, cercando un contatto umano con il 40enne, parlando con lui con tono pacato nel tentativo di calmarlo e dissuaderlo dal gesto disperato. Approfittando di un attimo di distrazione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza, evitando il peggio. Una volta al sicuro, l’uomo ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia: sopraffatto dai debiti e senza più una via d’uscita, aveva deciso di farla finita. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha preso in carico l’uomo per garantirgli le prime cure e offrirgli l’assistenza psicologica necessaria.