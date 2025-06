FROSINONE (nellauro) – Il Torino Under 17 è campione d’Italia. Nella finalissima disputata allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, i granata hanno avuto la meglio su un ottimo Milan del tecnico ciccianese Giovanni Renna solo ai calci di rigore (5-4 il risultato dagli undici metri), dopo lo 0-0 maturato al termine dei tempi regolamentari e supplementari. Un epilogo palpitante che regala al club granata uno scudetto storico, il primo in questa categoria nell’era professionistica, e il secondo titolo stagionale dopo quello già conquistato dall’Under 18.

LA GARA – La partita, intensa e combattuta, ha visto il Milan di Giovanni Renna partire fortissimo, orchestrando gioco e occasioni con un 4-3-1-2 efficace e brillante. I rossoneri hanno colpito due legni nel corso della gara – un palo con La Mantia e una traversa con Lontani – e sono riusciti a creare numerose opportunità da gol, pur giocando in inferiorità numerica per oltre un’ora a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Vechiu al 62’. Nonostante l’uomo in più, il Torino non è riuscito a sfondare nel corso dei 90 minuti né nei supplementari. Il tecnico Fabio Rebuffi ha gestito con attenzione le energie, inserendo forze fresche come Bonacina e Luongo, ma la retroguardia milanista, ben organizzata, ha resistito fino all’ultimo. L’occasione più nitida nel finale è ancora del Milan: al 117’, Pisati si presenta a tu per tu con Cereser, ma l’intervento in recupero di Mukerjee salva i granata dallo svantaggio proprio allo scadere. Un duello epico che si trascina inevitabilmente ai rigori.

I RIGORI – Dal dischetto è il Torino ad avere la meglio, trasformando con freddezza tutte le proprie conclusioni. Decisivo l’errore del milanista Borsani, ipnotizzato da Cereser, e la trasformazione finale di Andrea Luongo, che con un tocco morbido sigilla la vittoria e fa esplodere la festa granata. Un trionfo storico per il settore giovanile del Torino, che chiude la stagione con due titoli nazionali.

LE DICHIARAZIONI – “Partivamo da sfavoriti contro una squadra fortissima – ha dichiarato il tecnico Rebuffi – ma i ragazzi sono stati straordinari. Questo scudetto è tutto loro”. Di grande orgoglio anche le parole del presidente Urbano Cairo, presente con il ds Vagnati: “Una vittoria che testimonia la qualità del nostro vivaio. Complimenti a tutti”. Amarezza, ma anche consapevolezza, nelle parole del tecnico rossonero Renna: “Perdere così fa male, ma l’unico vero fallimento sarebbe smettere di credere nei nostri ragazzi. Oggi hanno dimostrato cuore e talento, anche in inferiorità numerica”. Al Milan resta il rammarico per non aver concretizzato le tante occasioni create, ma anche l’onore di aver disputato una finale ad altissimo livello tecnico ed emotivo. Al Torino, invece, lo scudetto e una stagione giovanile da incorniciare.

IL TABELLINO DELLA FINALE

TORINO – MILAN 5-3 dtr (0-0 pt)

TORINO (4-3-3): Cereser; Cekrezi (84’ Moretti), Cantarella, Carrascosa, Gori (67’ Bianchi); Ballanti, Amisano, Penkov (73’ Lebrino); Sheji (46’ Luongo), Reynheim (67’ Falasca), Odendo (46’ Bonacina). A disp.: Martena (P), Re, Mukerjee. All.: Fabio Rebuffi.

MILAN (4-3-1-2): Pittarella; Vechiu, Valeri, Cullotta, Tartaglia (70’ Borsani); La Mantia (91’ Nolli), Arnaboldi (105’ Cissé), Plazzotta; Pandolfi (105’ Grassini); Zaramella, Lontani (62’ Pisati). A disp.: Faccioli (P), Mazzeo, Ibrahimović, Lupo. All.: Giovanni Renna.

ARBITRO: Sig. Francesco Polizzotto di Palermo. Assistenti arbitrali: Sig. Ivan Melnychuk di Bologna e Sig. Francesco Foglietta di Foligno. Quarto ufficiale: Sig. Marco Ferrara di Roma 2.

Tiri di rigore: Ballanti (TOR) gol, Valeri (MIL) gol, Falasca (TOR) gol, Borsani (MIL) parato, Bonacina (TOR) gol, Plazzotta (MIL) gol, Bianchi (TOR) gol, Pisati (MIL) gol, Luongo (TOR) gol.

Note: ammoniti Luongo (TOR) al 51’, Vechiu (MIL) al 52’, Vechiu (MIL) al 64’, Tartaglia (MIL) al 68’, Plazzotta (MIL) al 94’. Espulso Vechiu (MIL) al 64’, La Mantia (MIL) al 79’. Recupero 0’pt, 4’st, 1’pts, 1’sts.