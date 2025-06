Continuano i controlli a Torre Annunziata contro gli sversamenti di rifiuti in strada. Questa mattina sono stati individuati quattro trasgressori durante l’attività di monitoraggio in diversi quartieri della città. Gli agenti della Polizia Municipale e il personale di Prima Vera sono intervenuti in via San Francesco di Paola, via Carlo Poerio, via Bottaro e via Pastore. Dai documenti ritrovati all’interno dei sacchetti, gli agenti sono risaliti a ben quattro incivili che hanno sversato in maniera indiscriminata la spazzatura. Insieme ai rifiuti domestici ritrovato anche materiale di risulta e scarti di prodotti ittici. “E’ una vergogna constatare il fatto che ci siano ancora persone che abbandonano i rifiuti in strada – afferma il sindaco – i controlli andranno avanti e sanzioneremo tutti quelli che hanno questa pessima abitudine di sporcare la città. L’Amministrazione sta facendo la propria parte, insieme a Prima Vera per contrastare questo fenomeno. E’ fondamentale la collaborazione di tutti per avere una città più pulita”.