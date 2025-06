NAPOLI (rgl) – È di un morto e quattro feriti, di cui una in gravi condizioni, il bilancio della violenta esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in via Peppino De Filippo, a pochi passi da via Foria, nel centro cittadino. La vittima è Giovanni Scala, 57 anni, sorpreso all’interno dello stabile parzialmente crollato a seguito della deflagrazione, presumibilmente causata da una fuga di gas. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe partita da un deposito di bombole di gas collegato a un ristorante della zona. Due appartamenti sono stati coinvolti direttamente nel crollo, e altri edifici vicini, tra cui un secondo ristorante, hanno riportato seri danni strutturali. Una donna, estratta viva dalle macerie, è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Il marito e altri due residenti sono stati medicati sul posto. La salma dell’uomo deceduto è stata sequestrata e verrà sottoposta ad autopsia, come da prassi. Il magistrato di turno della Procura di Napoli, Federica D’Amodio, ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Sul luogo del disastro sono intervenuti numerosi mezzi dei Vigili del fuoco, della Polizia di Stato, della Polizia locale, Carabinieri, oltre a personale sanitario e ai tecnici comunali. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi presso la sala della Protezione Civile della Prefettura. “Il mio pensiero va alla vittima e ai feriti”, ha dichiarato il prefetto durante il sopralluogo di questa mattina. “Ringrazio i Vigili del fuoco per il lavoro attento e professionale. Tragedie come queste richiamano l’urgenza di potenziare la prevenzione e la sicurezza urbana”. Le indagini sono ora in mano alla polizia giudiziaria, che ha già acquisito le licenze edilizie, i documenti sulla stabilità dell’edificio e le eventuali autorizzazioni per lavori recenti. Al vaglio anche le testimonianze dei residenti e dei presenti, ascoltati dalla Questura nelle ultime ore.