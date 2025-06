Un neonato di appena nove mesi è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è arrivato in eliambulanza nel pomeriggio di ieri dopo un primo ricovero d’urgenza a Sapri. Il piccolo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per trattare gravi traumi alla testa, al femore e – secondo fonti mediche – anche al collo. I sanitari avrebbero rilevato anche una grave difficoltà respiratoria, potenzialmente riconducibile a una patologia pregressa. Ma il quadro clinico, nel complesso, ha immediatamente sollevato dubbi e sospetti, spingendo l’ospedale a segnalare il caso alle autorità competenti. Il neonato, originario di una frazione costiera di Vibonati, nel Cilento, era arrivato all’ospedale di Sapri privo di coscienza. A trasportarlo al pronto soccorso è stata la madre, accompagnata dal suo attuale compagno, un uomo residente da tempo in Campania ma originario della Calabria. La prognosi resta riservata: il bimbo lotta tra la vita e la morte. Nel frattempo, la Procura ha aperto un’inchiesta e i carabinieri della stazione di Vibonati insieme ai colleghi del comando provinciale di Napoli, stanno lavorando per chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti il ricovero. Al centro delle indagini c’è l’ambiente domestico in cui il bambino viveva e, in particolare, la dinamica familiare complessa nella quale si intrecciano presenze, assenze e tensioni mai sopite. Gli investigatori stanno ascoltando tutti i soggetti coinvolti: la madre, il suo attuale compagno e il padre biologico del bambino, residente a Sapri, che ha dichiarato di non essere stato presente al momento dei fatti. L’uomo, secondo quanto riferito, avrebbe dovuto incontrare l’ex compagna solo nel pomeriggio, per prendere in custodia l’altro figlio della coppia. Accertamenti sono in corso anche sul passato della coppia e sulla situazione sociale e giudiziaria dei familiari: secondo fonti investigative, vi sarebbero state recenti denunce legate a conflitti familiari, ora al vaglio della Procura.