Tufino, Comune spegne l’autovelox della discordia sulla statale 7bis

TUFINO (nela) – L’autovelox della discordia è stato spento. Con ordinanza numero 26, il Comune di Tufino ha disposto oggi la disattivazione temporanea dell’impianto installato sulla strada statale 7 Bis, nei pressi dei chilometri 57+315 e 57+340 nella frazione di Schiava, “a causa di problemi tecnici riscontrati”. A firmare il provvedimento è stato il comandante della Polizia Municipale, il colonnello Emiliano Nacar, che ha evidenziato la necessità di sospendere le attività di rilevamento automatico della velocità “per garantire la sicurezza della circolazione e per evitare malfunzionamenti o rilevazioni errate”. L’ordinanza fa riferimento, tra l’altro, alle norme previste dal Codice della Strada, dal regolamento di esecuzione e dallo statuto comunale. Durante il periodo di spegnimento, gli autovelox non potranno effettuare alcuna attività sanzionatoria, e dunque non sarà possibile emettere verbali per superamento dei limiti di velocità nel tratto stradale interessato. L’ordinanza è già stata trasmessa al Comando di Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico Comunale, ai Carabinieri di Tufino e alla Prefettura di Napoli. La decisione arriva in un momento particolarmente delicato, anche alla luce del contenzioso generato dall’utilizzo degli stessi dispositivi. Da un recente report del Comune emerge che su 4037 verbali emessi, solo 1134 risultano pagati, mentre sono stati presentati 139 ricorsi al Giudice di Pace di Nola, che finora ha accolto 6 contestazioni su 9 sentenze emesse. Inoltre, il Comune ha già speso circa 5.000 euro per la difesa legale nei giudizi in corso. Il blocco temporaneo dell’autovelox si inserisce quindi in un contesto in cui la gestione delle sanzioni rilevate dai dispositivi elettronici è al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale, anche dopo una riunione svolta in Prefettura il 14 aprile, in attesa di ulteriori chiarimenti normativi.