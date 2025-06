A volte, le parole non bastano. Non bastano per raccontare ciò che si è vissuto davvero, per dire grazie a chi ti ha accompagnato lungo un tratto importante del cammino. Eppure, è proprio con parole semplici, sentite, che l’Appuntato Scelto dei Carabinieri Roberto Rizzo ha scelto di salutare la Campania, la terra che lo ha accolto e in cui ha prestato servizio per ben vent’anni. Un messaggio pieno di emozione, il suo. Non solo un congedo professionale, ma soprattutto un saluto umano, affettuoso, carico di riconoscenza per un’esperienza che – come lui stesso scrive – lo ha fatto crescere “come uomo e come professionista”. “Mi avete accolto come uno di voi, mi avete fatto sentire a casa. Mi avete insegnato tanto, mi avete fatto crescere. E per questo non smetterò mai di dirvi grazie”. Cicciano, Comiziano, Quindici e il Vallo di Lauro non sono stati solo luoghi di lavoro, ma tappe di vita. Anni intensi, tra servizio, sorrisi, difficoltà, emozioni e, soprattutto, persone: colleghi diventati amici, cittadini diventati compagni di un viaggio che ora si conclude. “Chiudo questo capitolo con le lacrime agli occhi, ma con il cuore pieno: pieno di amore, di riconoscenza e di emozioni che solo chi ha vissuto certe esperienze può comprendere”. Roberto Rizzo non si nasconde dietro la divisa. Si mette a nudo, chiede anche scusa per eventuali errori, con la sincerità di chi ha sempre dato il massimo. “Se in qualche momento ho deluso o sbagliato, chiedo scusa con tutto il cuore. Non è mai stata mia intenzione ferire nessuno”. La Campania lo ha cambiato, lo ha arricchito. E ora, dopo anni di servizio, può finalmente tornare a casa. Ma quel “ritorno” ha il sapore di un arrivederci, non di un addio. “Tornerò, e spero di ritrovare tutti voi, per stringervi la mano, abbracciarvi e dirvi ancora una volta grazie”. L’Appuntato Scelto dell’Arma Rizzo parte, ma lascia qui una parte di sé. E porta con sé l’abbraccio di una comunità che, in silenzio o a parole, gli ha voluto bene. “Vi porterò sempre con me. Con affetto, stima e immenso rispetto. Un grande abbraccio a tutti. Vi voglio bene”.