Quella di ieri è stata una giornata ad altissima intensità operativa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, impegnati su più fronti in interventi di rilievo oltre a quelli di ordinaria amministrazione, come l’apertura porte, i soccorsi a persona e i numerosi incendi di vegetazione che stanno interessando il territorio in questi giorni. Il primo allarme rilevante è scattato intorno alle 16, quando la squadra di Teano è intervenuta in via Sant’Aniello, nella frazione Sant’Andrea del Pizzone, nel comune di Francolise, per un incendio che ha completamente avvolto un fienile. Le fiamme hanno interessato circa 2000 rotoballe, sviluppando un rogo di vaste proporzioni, particolarmente complesso da domare sia per l’intensità sia per la quantità di materiale infiammabile. Poche ore dopo, alle 19:45 circa, una nuova emergenza si è verificata lungo la SP 109 – via della Repubblica, dove due autovetture si sono scontrate violentemente. La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Marcianise è arrivata prontamente sul posto, trovando uno dei conducenti incastrato tra le lamiere. Dopo una rapida ma delicata manovra di estrazione, la persona ferita è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto con ambulanza e automedica.