CASERTA (Alads) – Una lite di vicinato degenerata in violenza cieca. Due donne, madre e figlia di 43 e 28 anni, sono finite in ospedale dopo essere state accoltellate da un 37enne, arrestato poche ore dopo dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio in una zona residenziale del comune di Santa Maria a Vico. Alla base dell’aggressione, vecchie tensioni condominiali e rapporti tesi che si trascinavano da tempo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Maddaloni, l’alterco è esploso tra le due donne e la sorella dell’aggressore, in un crescendo verbale che è presto degenerato. A quel punto il 37enne, intervenuto per difendere la sorella, ha perso il controllo e ha colpito con un coltello da cucina prima la donna di 43 anni – ferendola gravemente al petto – e poi la figlia, colpita al fianco. Dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi: la madre, in condizioni più critiche, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è ricoverata in prognosi riservata; la figlia è stata invece portata al nosocomio di Marcianise. Presenti alla scena anche gli anziani genitori del 37enne, che hanno accusato un malore per lo shock. Dopo un’immediata caccia all’uomo, il responsabile è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. È ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arma è stata sequestrata e proseguono gli accertamenti per chiarire i dettagli e le responsabilità.