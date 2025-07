ACERRA (rgl) – Poteva finire in tragedia. E solo il caso ha impedito che ad Acerra si scrivesse l’ennesima pagina nera di femminicidio. Vittima una ragazza di 19 anni, bersaglio per mesi della gelosia e della violenza del suo ex compagno, un giovane operaio incensurato di 20 anni. Tutto è accaduto nella serata di sabato, nel cuore della città, nei pressi della casa comunale di via Palatucci. La giovane era seduta su una panchina con tre amiche, decisa a ritagliarsi un momento di normalità e spensieratezza, dopo una relazione tossica durata nove mesi e chiusa da circa cinque. Una storia che, come accertato dai carabinieri della locale stazione, era segnata da episodi di maltrattamenti, insulti, morsi e schiaffi mai denunciati. La gelosia del giovane, che la costringeva a isolarsi da amici e contatti, aveva già avuto altre manifestazioni aggressive: l’auto della ragazza danneggiata più volte, un’aggressione in strada, uno sputo in volto. Ma sabato la situazione è precipitata. Il 20enne sapeva che la ragazza era in giro e la cercava ossessivamente, telefonandole. Lei, però, aveva scelto di ignorarlo. Quando l’ha trovata, l’ha affrontata. Prima l’insulto, poi lo schiaffo. La ragazza è fuggita verso la propria auto, seguita dalle amiche. Il ragazzo, a bordo di uno scooter, ha accelerato puntando il gruppo e travolgendo le giovani. Tutte sono finite in ospedale, fortunatamente con ferite non gravi. È stata proprio questa escalation a spingere la 19enne, sostenuta dalle amiche, a recarsi dai carabinieri il giorno dopo per raccontare tutto: le violenze, i pedinamenti, i silenzi, le paure mai denunciate.