AFRAGOLA (rgl) – Una rivoluzione tecnologica, nel segno dell’innovazione e della sicurezza. Alla stazione ferroviaria ad Alta Velocità di Napoli Afragola, firmata dall’archistar Zaha Hadid, è stato completato il primo intervento in Italia di pulizia integrale con droni professionali su un’infrastruttura ferroviaria complessa. Un’operazione pionieristica che ha interessato una superficie di oltre 24.000 metri quadrati, aprendo una nuova frontiera nella manutenzione delle grandi opere pubbliche. La tecnica impiegata combina efficienza operativa e tutela ambientale: i droni, equipaggiati con sistemi ad alta pressione e serbatoi dedicati, permettono di evitare i rischi legati ai lavori in quota, riducendo i tempi del 58% e i costi del 28% rispetto ai metodi tradizionali. La pulizia si svolge in tre fasi, con detergenti testati, acqua riscaldata fino a 80 gradi e getti ad alta pressione (fino a 70 bar), il tutto senza danneggiare le superfici architettoniche. Un sistema che rispetta anche l’ambiente: i prodotti usati sono compatibili con i materiali della struttura e le acque reflue vengono raccolte e trattate responsabilmente. Il progetto – riporta nel dettaglio il portale specializzato ferrovie.it – rappresenta un modello replicabile per altre infrastrutture complesse, come aeroporti, ponti, stadi o musei, dove sicurezza, sostenibilità e rapidità diventano fattori essenziali per la gestione e la valorizzazione del patrimonio pubblico. L’intervento ad Afragola conferma così il ruolo strategico della stazione non solo come hub ferroviario di rilievo nel Mezzogiorno, ma anche come laboratorio di innovazione e best practice nazionale.