NAPOLI (rgl)- – È stato soccorso nella notte dal 118 in piazza Nazionale e trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini un giovane di origine gambiana, 20 anni, ferito con cinque coltellate alla coscia. I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti presso il nosocomio poco dopo la mezzanotte, a seguito della segnalazione del personale sanitario. Al momento, la vittima non ha fornito alcuna informazione utile agli investigatori circa l’identità dell’aggressore o le circostanze dell’episodio. I medici hanno diagnosticato una prognosi di 12 giorni per le ferite riportate, tutte concentrate in zona femorale. Le condizioni del giovane, pur non essendo gravi, hanno richiesto un immediato intervento sanitario. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e la matrice dell’aggressione.