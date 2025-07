AMALFI (rgl) – Dieci anni di musica, emozioni e incanto sotto le stelle: Amalfi in Jazz taglia un traguardo importante e inaugura la sua decima edizione con un cartellone di grande prestigio. L’iniziativa, parte del più ampio programma Amalfi Summer Fest 2025, è promossa dal comune di Amalfi guidato dal sindaco Daniele Milano, e trasforma piazza Duomo in un elegante salotto a cielo aperto, tra luci architetturali e suoni che accarezzano l’anima. “Un traguardo importante per la rassegna di punta dell’estate amalfitana – afferma il sindaco Milano – con un programma pensato per coinvolgere e appassionare pubblici di ogni età. Amalfi Summer Fest è incontro, è cultura, è felicità condivisa. E tutto ad ingresso libero”. Il sipario si alza sabato 12 luglio, ore 22, con un omaggio straordinario a una delle voci più iconiche del nostro tempo: Amy Winehouse. A salire sul palco sarà la sua band originale, guidata dallo storico bassista e direttore musicale Dale Davis, accompagnato dalla voce potente e soul di Bronte Shandé. In scaletta, i brani che hanno fatto la storia: Back to Black, Valerie, Love is a Losing Game, Rehab. Un tributo emozionante, autentico e senza tempo. “Siamo emozionati – sottolinea Enza Cobalto, consigliera delegata agli eventi e curatrice del festival – Amalfi in Jazz è cresciuto negli anni, diventando un punto di riferimento per la musica in Costiera. Quest’anno celebriamo il decennale con tre appuntamenti indimenticabili”. Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 18 luglio, sempre in Piazza Duomo: protagonista la straordinaria Nina Zilli, artista eclettica dalla voce soul e dallo stile unico. La cantante porterà sul palco un mix raffinato di atmosfere retrò, pop, reggae e soul italiano, in uno show che attraversa generazioni e sonorità. Dalla partecipazione a Sanremo alle hit da classifica, Nina Zilli sarà il cuore di una serata piena di energia e classe. A chiudere la rassegna sarà Roy Paci, venerdì 25 luglio, con una performance completamente nuova. L’artista siciliano lascerà da parte, per una notte, l’energia esplosiva dello ska e del reggae, per esplorare una dimensione più intima e jazz. Accompagnato da una formazione d’eccezione, Roy Paci offrirà un viaggio sonoro elegante e ricercato tra swing, latin jazz e melodia mediterranea. La sua tromba, vibrante e malinconica, sarà la protagonista di un concerto che promette emozioni forti. I concerti di Amalfi in Jazz sono tutti gratuiti, e rappresentano un’occasione imperdibile per residenti, turisti e amanti della musica.