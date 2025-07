Arnesi da scasso e Lancia Y rubata: arrestata coppia di ladri

CASERTA (rgl) – Sono arrivati in via Caracas nel comune di Trentola Ducenta a bordo di una Lancia Y rubata, pronti a mettere a segno un nuovo colpo. Ma il tentativo di rubare un’altra vettura dello stesso modello è stato stroncato sul nascere dai carabinieri della stazione locale, che li hanno sorpresi e arrestati in flagranza di reato. A finire in manette, nella serata di mercoledì 17 luglio, un 26enne e un 19enne, entrambi residenti a Melito di Napoli, già noti alle forze dell’ordine. I due avevano il volto travisato e guanti calzati: segni inequivocabili della volontà di agire senza lasciare tracce. Nel mirino, la Lancia Y di proprietà di una 43enne di Casal di Principe, parcheggiata in strada. I ladri stavano tentando di forzare l’auto quando i militari dell’Arma di Trentola Ducenta, impegnati in un servizio di pattugliamento, li hanno colti sul fatto e bloccati sul posto. La successiva perquisizione ha portato alla luce una vera e propria dotazione da furto d’auto: arnesi da scasso, un dispositivo Obd (impiegato per manipolare le centraline elettroniche dei veicoli) e documenti di circolazione relativi a un altro veicolo rubato. L’auto utilizzata dai due malviventi per raggiungere il luogo del tentato furto era stata denunciata come rubata lo scorso 9 luglio: è stata subito restituita al legittimo proprietario. I due giovani sono stati arrestati e posti ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Contestualmente, i carabinieri hanno avviato la procedura per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Trentola Ducenta.