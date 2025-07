Arzano, coltellata per gelosia: 28enne arrestato dai carabinieri

ARZANO (rgl) – Una lite nata per motivi passionali ha rischiato di trasformarsi in tragedia. È accaduto nella serata di ieri ad Arzano, in via Roma, dove un giovane di 28 anni ha accoltellato un 19enne, colpendolo al fianco dopo un rapido scambio di parole in strada. Il ferito è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore, dove si trova tuttora sotto osservazione. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della tenenza di Arzano sono intervenuti immediatamente, avviando le indagini e raccogliendo testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona. Grazie alla rapida ricostruzione, i militari hanno identificato l’aggressore, che poco dopo si è presentato spontaneamente in caserma, ammettendo le proprie responsabilità. Il 28enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è ora in carcere.