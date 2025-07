FRATTAMAGGIORE (rgl) – Una serata come tante si è trasformata in tragedia lungo l’Asse Mediano. Erano da poco passate le 21 quando, all’altezza dello svincolo di Frattamaggiore, si è consumato un drammatico incidente stradale. Un’auto con a bordo una coppia è entrata in collisione con un mezzo pesante. Alla guida della vettura c’era un uomo di 77 anni, che ha avuto la peggio: trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate. Accanto a lui, la moglie 76enne, anche lei ferita in modo molto serio. La donna si trova tuttora in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono ancora in corso: si cerca di capire cosa abbia causato lo scontro e se siano coinvolti eventuali altri veicoli o responsabilità. Il tratto di strada, tra i più trafficati dell’hinterland napoletano, è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.