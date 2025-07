ROMA (rgl) – Dal 1° luglio 2025, i nuclei familiari che hanno beneficiato dell’Assegno di Inclusione (Adi) per 18 mensilità consecutive possono presentare domanda di rinnovo della misura. L’Inps ha ufficializzato l’avvio della procedura attraverso una nota pubblica, ricordando che il sussidio, previsto dal Decreto Legge 48/2023, prevede una sospensione obbligatoria di un mese tra il primo e il secondo ciclo. Solo in Campania, i potenziali interessati sono oltre 100.000, di cui circa 61.500 solo nell’area metropolitana di Napoli. Possono accedere al rinnovo i nuclei con Isee inferiore a 10.360 euro, con la presenza di minori, over 60, disabili o soggetti svantaggiati. La domanda deve essere presentata entro il 31 luglio per riattivare la misura a partire dal 14 agosto 2025. È importante sottolineare che il secondo ciclo ha una durata massima di 12 mesi, senza possibilità di proroga immediata.

La domanda di rinnovo può essere presentata tramite: portale Inps, i Caf e patronati autorizzati oppure da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare originario. L’Inps invierà un SMS informativo ai beneficiari per avvisare dell’apertura della nuova finestra. Per le famiglie che non hanno subito variazioni nella composizione, la procedura sarà snellita: nessuna nuova iscrizione al SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) e nessun nuovo PAD (Patto di Attivazione Digitale) obbligatorio. I dati precedenti restano validi, con aggiornamento automatico della decorrenza. Nel caso si presenti un nuovo PAD, questo sarà considerato un semplice aggiornamento. In caso di nascite, decessi o cambiamenti nella composizione familiare, sarà necessario seguire la procedura ordinaria, che include: nuova iscrizione al SIISL, nuova sottoscrizione del PAD e presentazione ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla domanda.

I pagamenti riprenderanno dal 14 agosto 2025 per le domande presentate a luglio. Le mensilità successive verranno erogate intorno al 27 di ogni mese, secondo il calendario ordinario. È confermata la clausola di salvaguardia: anche in assenza di presentazione ai Servizi Sociali entro i 120 giorni, le prime tre mensilità verranno comunque corrisposte, purché il requisito venga soddisfatto entro la scadenza. Per i nuclei composti esclusivamente da soggetti esclusi dagli obblighi di attivazione (anziani, disabili gravi), il Ministero del Lavoro predisporrà canali alternativi di contatto con i servizi territoriali.