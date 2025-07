Auto con targa “camuffata” per aggirare la Ztl: denunciato 29enne

NAPOLI (rgl) – Nel corso di un controllo alla sosta veicolare in via del Sole, a Napoli, gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Locale hanno individuato un’autovettura in palese sosta vietata, apparentemente dotata di targa italiana. Ma qualcosa non quadrava. Un’analisi più attenta ha rivelato che la targa era stata manipolata con adesivi riportanti lo stemma europeo e la sigla “I”, nel tentativo di simulare l’immatricolazione in Italia. In realtà, il veicolo non era registrato nei database nazionali. Attraverso i sistemi informatici per la gestione delle sanzioni, gli agenti hanno scoperto che la stessa auto aveva violato più volte i varchi Ztl, accumulando numerose multe mai notificate né pagate, proprio grazie alla falsa intestazione. Verificata la violazione dell’articolo 100 del Codice della Strada — che impone l’integrità e la leggibilità dei dispositivi di identificazione — e riscontrato il reato di alterazione della targa, la Polizia Locale ha sequestrato il veicolo e i dispositivi identificativi. Non essendo presente il trasgressore al momento del controllo, l’auto è stata affidata in custodia giudiziaria, mentre le targhe sono state trattenute a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giorno successivo, gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario del veicolo, un 29enne cittadino francese identificato come N.B., convocato presso gli uffici e denunciato penalmente. Contestualmente, gli sono stati notificati i verbali per le violazioni alle Ztl, rilevate dai sistemi automatici.