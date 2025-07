CASERTA (rgl) – Giornata di lavoro particolarmente intensa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, impegnati in due delicati interventi avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, oltre alle ordinarie operazioni di soccorso. Il primo allarme è scattato alle ore 14:10, presso l’area di servizio “Tre Ponti” sull’autostrada A30 tra i comuni di San Vitaliano e Marigliano. Un autocarro in transito ha urtato una pensilina sovrastante i serbatoi di gpl e gasolio, provocandone il crollo. La squadra del distaccamento di Marcianise, giunta tempestivamente sul posto, ha subito escluso il coinvolgimento di persone e ha messo in sicurezza l’intera area, considerata ad alto rischio per la presenza di materiali infiammabili. Appena tre minuti più tardi, alle 14:13, un secondo intervento ha richiesto l’immediato dispiegamento della squadra del distaccamento di Aversa, supportata da un’autobotte e da un’autoscala proveniente dalla sede centrale del comando, in via Madonnelle a Teverola. Un incendio si era sviluppato all’interno della cucina di un appartamento situato al secondo piano di un palazzetto. Fortunatamente l’abitazione era disabitata al momento del rogo. L’azione rapida dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme e di evitare danni maggiori all’intero stabile.