AVELLA (rgl) – Avella riscopre sé stessa e si racconta al mondo con un nuovo volto: quello del turismo lento, sostenibile e culturale. Tra siti archeologici, sentieri naturalistici, eventi musicali e un’ospitalità diffusa, la cittadina irpina si conferma protagonista di una piccola grande rivoluzione turistica. I numeri parlano chiaro: secondo i dati diffusi dal Comune, nel 2023 si sono registrate 12.460 presenze tra Castello di San Michele, Grotte di San Michele e gli altri luoghi della cultura; nel 2024 il numero è già salito a 17.679, con un incremento netto che conferma il trend in atto dal 2022, anno in cui in Campania si era registrato un generale +5% di presenze. Ma Avella non è solo numeri. È anche un’offerta culturale viva e articolata: concerti, teatro, jazz, mostre, visite guidate e percorsi esperienziali nei siti simbolo della cittadina come il Museo Archeologico, il Palazzo Ducale, l’Anfiteatro Romano e le Tombe Romane. A fare da cornice, il verde del Parco San Pietro, La Pineta il Fusaro e i tanti sentieri per escursioni e arrampicate. A consolidare questa crescita, anche la rete “Host Family”, che continua ad accogliere studenti francesi, e gli accordi con tour operator specializzati in incoming turistico dall’estero. Si guarda anche all’Europa: è in fase di definizione un ponte culturale tra Avella e Atene, previsto per il 2026, in un’ottica di valorizzazione e scambio tra le radici classiche del Mediterraneo. A sorprendere è soprattutto l’interesse crescente per le mete meno battute: borghi, piccoli musei, destinazioni slow che offrono autenticità e tranquillità. Tra il 2023 e il 2024 si registra infatti un +15% di visitatori proprio in queste località, segno di una domanda turistica più consapevole e qualitativa.