AVELLINO (alads) – Un gesto di coraggio e senso civico si è trasformato in un episodio di brutale violenza. È quanto accaduto nella serata di ieri all’autostazione di Avellino, dove un autista di Air Campania è stato selvaggiamente aggredito mentre tentava di difendere una donna vittima di una lite. L’uomo, nel tentativo di proteggerla, è intervenuto per fermare l’aggressore, ricevendo in risposta una testata al volto e ripetuti colpi al capo. L’aggressione è avvenuta nell’area degli stalli dei bus, proprio a pochi metri dalla fermata 1522, che Air Campania ha simbolicamente dedicato al numero nazionale antiviolenza e stalking. Un paradosso amaro che ha scosso profondamente l’azienda e l’intera comunità. A seguito dell’attacco, l’autista – identificato come Pasquale – è stato soccorso e trasferito al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie. La Polizia di Stato, intervenuta prontamente sul posto, ha individuato e fermato l’aggressore, ora in stato di fermo. Air Campania ha espresso una ferma condanna per l’accaduto, definendo l’aggressione “inaccettabile e sconvolgente”. L’amministratore unico Anthony Acconcia ha dichiarato: “Un nostro autista è stato colpito con inaudita violenza mentre cercava di difendere una donna in pericolo. Un gesto vile che condanniamo con assoluta fermezza. Alla donna e a Pasquale va tutta la nostra solidarietà, un abbraccio umano e l’augurio di una pronta guarigione”. Anche la segreteria regionale Orsa trasporti tpl ha voluto esprimere gratitudine e solidarietà, lodando il coraggio del lavoratore e sottolineando l’importanza del suo gesto: “Il nostro collega ha agito con straordinaria prontezza e umanità, ben oltre i suoi doveri professionali. Siamo orgogliosi di lui. Il suo intervento ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente”. Ma l’episodio ha anche riacceso i riflettori su una problematica annosa: la mancanza di un presidio fisso delle forze dell’ordine all’interno della stazione degli autobus di Avellino. Un nodo che il sindacato definisce “urgente e non più rinviabile”. “Quanto accaduto non è un caso isolato – si legge nella nota di Orsa – chiediamo un intervento immediato da parte delle autorità competenti per garantire una presenza costante delle forze dell’ordine. Non si può continuare a lavorare o transitare in un luogo lasciato all’abbandono”.