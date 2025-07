Bacoli, tentano il colpo e investono carabiniere: presi due ladri

BACOLI (rgl) – Un tentativo di furto finito male per due ladri d’auto a Bacoli, incastrati dal dispositivo di pattugliamento dei carabinieri. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Lucullo, dove i militari della stazione locale hanno sorpreso due uomini, un 31enne e un 21enne, intenti a forzare l’avviamento di una vettura parcheggiata all’esterno di una scuola. Alla vista della pattuglia, i due hanno tentato la fuga: uno è salito sull’auto appena rubata, investendo un carabiniere nel tentativo di scappare; l’altro è fuggito a bordo del veicolo con cui erano arrivati. Scattato l’allarme, è partita una caccia all’uomo che ha coinvolto diverse pattuglie. Il cerchio si è chiuso al porto di Baia, dove i due fuggitivi hanno abbandonato i mezzi per proseguire a piedi. Fermati dopo un breve inseguimento, sono stati arrestati per furto aggravato, rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno rinvenuto attrezzi da scasso, una centralina elettronica e i documenti di un’altra auto rubata poche ore prima. Il militare investito ha riportato lievi lesioni, giudicate guaribili in sette giorni.