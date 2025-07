NAPOLI (Alads) – Una storia di medicina d’avanguardia arriva da Napoli, dove all’ospedale Santobono-Pausilipon è stato eseguito un intervento neurochirurgico senza precedenti in Italia. Un tumore vascolare cerebrale, raro e profondo, è stato rimosso con un laser interstiziale direttamente all’interno della risonanza magnetica. Il paziente, un bambino di 8 anni affetto da un angioma cavernoso cerebrale, è già tornato a casa, in buone condizioni, a sole 24 ore dall’intervento. La procedura, altamente mininvasiva, è stata possibile grazie a un sofisticato sistema stereotassico amagnetico, tra le tecnologie più avanzate a livello internazionale. Inserito nel cervello attraverso un foro di soli 3 millimetri, il laser ha permesso la termoablazione della lesione epilettogena con una precisione millimetrica, guidato in tempo reale dalla risonanza magnetica. “È il primo caso in Italia in cui questa lesione vascolare viene trattata con la combinazione tra stereotassi amagnetica e laser interstiziale all’interno della risonanza – spiega il professor Giuseppe Cinalli, direttore della Uoc di Neurochirurgia del Santobono-Pausilipon –. Abbiamo raggiunto la lesione in modo mininvasivo, con altissima precisione e senza complicanze. Il bambino ha potuto tornare a casa il giorno successivo e oggi conduce una vita normale”. Un lavoro di squadra che ha coinvolto anche il dottor Domenico Cicala, neuroradiologo, il team anestesiologico guidato dalla dottoressa Emma Paparone e tutto il personale sanitario della sala operatoria. Un risultato reso possibile anche dalla generosità di Andrea Trapanese, che con un lascito testamentario ha finanziato l’acquisto del sistema stereotassico. “Grazie a questa donazione – sottolinea Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Aorn Santobono-Pausilipon – abbiamo potuto dotarci di uno strumento che cambia il paradigma della neurochirurgia pediatrica. Il nostro ospedale è oggi un centro di riferimento nazionale ed europeo nella termoablazione laser cerebrale in età pediatrica”. Il neurochirurgo Giuseppe Mirone, responsabile del programma MRgLITT (Magnetic Resonance-guided Laser Interstitial Thermal Therapy), evidenzia un altro punto di forza: “La possibilità di eseguire tutta la procedura direttamente in risonanza magnetica, senza spostamenti del paziente, ci consente di operare con una sicurezza e una precisione impensabili fino a pochi anni fa”. Il piccolo pannello che simula un gps chirurgico guida il laser nella massa cerebrale con una mappatura costante e dinamica, minimizzando i rischi e garantendo il rispetto delle strutture sane.