CASAPESENNA (rgl) – Un laboratorio abusivo di panificazione nascosto in un anonimo fabbricato, trasformato in un forno clandestino attivo a pieno ritmo. È quanto hanno scoperto, nella mattinata di oggi, i carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa insieme al Nas di Caserta, durante un blitz nel cuore del comune dell’agro aversano. All’interno dell’edificio, un unico ambiente adibito a panificio irregolare: due forni elettrici, impastatrici, celle frigorifere, madie colme di impasto e ceste piene di pane e freselle pronte per essere distribuite. Nessuna autorizzazione, nessun controllo, nessuna tracciabilità: solo produzione intensiva, nel silenzio più totale. Ma è nel cortile esterno che si è aperto uno scenario ancora più allarmante: materassi a terra, un angolo cottura improvvisato con fornelli e stoviglie, farina sparsa ovunque e cassette già pronte per la consegna. Un contesto che, secondo i militari, fa pensare a un utilizzo promiscuo dello spazio, in cui i lavoratori vivevano, mangiavano e forse dormivano, in condizioni igieniche del tutto precarie. A finire nei guai è stato il proprietario dell’immobile, un 46enne del posto, considerato responsabile dell’intera attività, insieme a tre operai, due di Casapesenna (di 56 e 46 anni) e uno di Villa Literno (55 anni), sorpresi in pieno turno lavorativo. Tutti e quattro sono stati denunciati per gravi violazioni alle normative sanitarie e alle leggi sulla tracciabilità alimentare. L’attività è stata immediatamente chiusa e circa 10 quintali di prodotti panificati, già pronti per la vendita, sono stati posti sotto sequestro.