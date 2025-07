CASERTA (rgl) – Attimi di apprensione questo pomeriggio sul monte Tifata, nel territorio di Sant’Angelo in Formis (frazione di Capua), dove tre ragazzi di 18 anni, tutti residenti a Santa Maria Capua Vetere, si sono persi durante un’escursione. I giovani, in evidente difficoltà e disorientati tra la fitta vegetazione, hanno lanciato una richiesta di soccorso poco prima delle 16. Ricevuta la segnalazione, una squadra dei vigili del fuoco di Caserta, partita dalla sede centrale, si è immediatamente messa in marcia per raggiungere la zona impervia in cui si presumeva si trovassero i ragazzi. Vista la complessità del terreno e la difficoltà nel raggiungere a piedi la zona, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 69 del nucleo dei vigili del fuoco di Pontecagnano (Salerno). Grazie alla sinergia tra squadra a terra e supporto aereo, i tre giovani sono stati individuati, recuperati in sicurezza e riportati a valle. Tutti risultavano in buone condizioni fisiche, anche se comprensibilmente provati dall’esperienza. Una volta a terra, i ragazzi sono stati affidati al personale sanitario del 118 per i controlli di rito.