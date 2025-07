BOSCOREALE (Alads) – Una mattinata di paura e tensione in via Settembrini, dove, alle poco prima delle 7, un ragazzo di 13 anni, affetto da disturbi psichiatrici, ha aggredito l’equipe del 118 intervenuta per soccorrerlo. Il giovane, armato di una mazza da baseball, si è scagliato con violenza contro i mezzi di soccorso della postazione 118 di Torre Annunziata. I danni sono stati ingenti: il parabrezza e gli specchietti dell’automedica sono andati distrutti, così come il parabrezza e il vetro della portiera lato guida dell’ambulanza. Durante l’aggressione, l’autista del mezzo di soccorso è rimasto ferito dalle schegge di vetro. Per fortuna, le lesioni riportate sono state lievi e non hanno richiesto il ricovero. A riportare la notizia è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, da anni attiva nel monitoraggio e nella denuncia delle aggressioni al personale sanitario in Campania. “Ancora una volta – commenta Manuel Ruggiero presidente di “Nessuno tocchi Ippocrate”– chi presta soccorso si ritrova vittima di violenza, in un contesto che richiede interventi urgenti sul piano normativo e organizzativo”.