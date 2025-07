AVELLA (Alads) – Una serata intensa, emozionante e partecipata quella vissuta sabato sera ad Avella, dove Alex Britti ha conquistato il pubblico dell’Anfiteatro Romano con uno spettacolo coinvolgente e di altissimo livello artistico. Atmosfere suggestive, luci soffuse e la voce graffiante del cantautore romano hanno trasformato il sito archeologico in un’arena di emozioni, firmando uno degli appuntamenti più attesi dell’AvellArt Festival, il contenitore culturale promosso dall’amministrazione comunale. Il festival proseguirà fino al 13 ottobre con un fitto programma di eventi tra musica, jazz, comicità e teatro, distribuiti nei luoghi più affascinanti del centro storico: l’Anfiteatro Romano, il Castello Longobardo, il Parco Archeologico e le piazze cittadine faranno da cornice a spettacoli gratuiti per ogni età.

JAZZ, RISATE E STAR – Questa si alzerà il sipario su “Jazz al Castello” con il trio di Attilio Sepe nella splendida cornice del Castello Longobardo. Lunedì 8 luglio sarà la volta della comicità travolgente di Peppe Iodice, che porterà la sua ironia all’Anfiteatro Romano. Grande attesa anche per l’appuntamento del 10 luglio, quando il Pomigliano Jazz Festival farà tappa ad Avella con l’eccezionale pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. Il jazz tornerà protagonista anche il 14 luglio con i Never More Than 4 e il 21 luglio con Dr. Jazz & Dirty Bucks, entrambi sempre nella cornice del Castello.

SETTEMBRE E OTTOBRE: MUSICA, SPETTACOLI E TEATRO – Dopo la pausa agostana, il festival riprenderà il 30 agosto con un concerto dell’Oscar Movies Ensemble nel Palazzo Baronale, dedicato alle colonne sonore del grande cinema. A settembre, Avella si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto: il 7 andrà in scena Cuochi al Castello, evento gastronomico-spettacolare nella collina del Castello; il 9 settembre il dj set “Mixed by Erry” animerà Piazza Madonna delle Grazie, seguito il 10 dalla musica elettronica di Radio Ibiza in Piazza Convento. L’11 settembre toccherà alla cantante Giusy Ferreri, attesissima in Piazza Municipio, mentre il 12 settembre sarà la volta del comico Biagio Izzo, per una serata all’insegna del divertimento. A chiudere il cartellone, il 13 ottobre al Teatro Biancardi, lo spettacolo “De Giovanni e Zurzolo”, che vedrà protagonisti lo scrittore Maurizio De Giovanni e il musicista Marco Zurzolo, per una serata all’insegna della cultura e delle emozioni.