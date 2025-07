Caivano, incidente mortale sulla statale: vittima un motociclista

CAIVANO (rgl) – Incidente mortale questa mattina sulla strada statale Sannitica, all’altezza di Caivano. A perdere la vita Aniello Savarese, 45 anni, in sella alla sua moto. Lo scontro con un’auto che proveniva dalla direzione opposta non gli ha lasciato scampo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Caivano, l’automobilista – un operaio 49enne – stava svoltando verso la zona industriale Asi quando si è verificato l’impatto. Il centauro non sarebbe riuscito a evitare la collisione ed è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. Nonostante i soccorsi siano giunti in pochi minuti, per Savarese non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Le forze dell’ordine hanno avviato tutti gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Il traffico sulla statale ha subito rallentamenti per alcune ore, con deviazioni e disagi alla circolazione.