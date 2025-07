ROMA (rgl) – Dopo una settimana di tregua, con temperature più miti e qualche rovescio al Nord, l’Estate 2025 è pronta a tornare protagonista nella sua veste più estrema: quella bollente. Dalla prossima settimana, infatti, l’Anticiclone Africano tornerà ad abbracciare la Penisola portando con sé temperature fino a 38 gradi, con punte previste soprattutto nelle grandi città del Centro-Sud. A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che annuncia la fine dell’attuale fase fresca, localmente instabile, soprattutto al Centro-Nord. Già da lunedì 14 luglio al Sud, e da martedì anche al Nord, le temperature inizieranno a salire vertiginosamente, riportando il bollino rosso in diverse regioni italiane. Ma prima di tuffarci nel caldo torrido, il weekend porterà con sé nuovi temporali, in particolare nella giornata di domenica 13 luglio, che si preannuncia la più instabile. Le prime piogge colpiranno già al mattino la Sardegna, per poi spostarsi velocemente verso le regioni tirreniche e il Nord.

IL DETTAGLIO

Sabato 12 luglio – Nord: prevalentemente soleggiato, ma con temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi. Centro: sole pieno e caldo gradevole. Sud: sole e temperature accettabili, senza eccessi.

Domenica 13 luglio – Nord: cieli nuvolosi con rovesci sparsi e temperature in lieve calo. Centro: temporali su Toscana, Lazio e Sardegna; soleggiato sull’Adriatico. Sud: ancora soleggiato, ma con possibili instabilità in Campania.

Lunedì 14 luglio – Nord: qualche residua nuvola, ma in netto miglioramento. Centro: soleggiato ovunque. Sud: sole e primi aumenti sensibili delle temperature.

SETTIMANA ROVENTE IN ARRIVO – Da martedì 15 luglio, l’Alta Pressione Subtropicale si rafforzerà ulteriormente, regalando giornate stabili ma sempre più calde, con picchi che potrebbero superare i 37-38°C all’ombra in molte città come Napoli, Roma, Bologna e Firenze. Una settimana da bollino rosso, dunque, che richiederà massima attenzione per le fasce più fragili della popolazione, come bambini e anziani.