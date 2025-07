MATERA (rgl) – Un intervento tempestivo e coraggioso ha evitato quella che poteva trasformarsi in una tragedia. Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, di rientro da un servizio di ordine pubblico a Matera, hanno salvato la vita al conducente di un mezzo pesante travolto da un incendio sulla strada statale Bradanica, tra i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza). L’incidente è avvenuto all’improvviso: un vasto incendio di sterpaglie aveva avvolto la carreggiata, generando fumo denso e lingue di fuoco ai bordi della strada. In quelle condizioni, un autoarticolato ha tamponato un camion, finendo pericolosamente sul margine della statale, in bilico tra le fiamme e la scarpata. Il conducente, in stato di shock, era rimasto bloccato a bordo, mentre l’incendio continuava ad avanzare. A salvare l’uomo sono stati i “Baschi Verdi” del gruppo Pronto Impiego di Napoli che, passando per puro caso nel tratto coinvolto, hanno fermato il mezzo di servizio e agito senza esitazione. Dopo aver messo in sicurezza l’area immediatamente circostante, sono riusciti ad estrarre il camionista, trascinandolo a distanza di sicurezza prima che le fiamme raggiungessero l’intero veicolo. Il conducente, fuori pericolo di vita ma in evidente stato di shock, è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale di Matera per accertamenti. Dopo il salvataggio, i finanzieri hanno anche collaborato alla gestione del traffico e alla messa in sicurezza della zona, in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine e con i Vigili del Fuoco, che hanno poi domato il rogo.