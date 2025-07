Cannabis tra i boschi: sequestrata maxi piantagione nel Montorese

AVELLINO (Alads) – Nascosta in una zona montuosa impervia, circondata da rovi, alberi e vecchie mura di pietra, è stata scoperta una piantagione di marijuana nel territorio del Montorese, nell’area dell’Appennino campano. A individuarla sono stati i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti e al controllo economico del territorio. Un’azione investigativa attenta, condotta anche con metodi di sorveglianza non convenzionali, ha portato al sequestro dell’intera area. La coltivazione era stata avviata in un’area pianeggiante, isolata e difficilmente raggiungibile: l’unico accesso era un sentiero quasi impraticabile con un dislivello di oltre 200 metri rispetto alle vie pubbliche. Tra le rovine di un vecchio casolare, protetto dalla vegetazione e servito da un vicino corso d’acqua per l’irrigazione, i finanzieri hanno rinvenuto 61 piante di marijuana alte fino a un metro e mezzo, in piena fase di infiorescenza. Accanto alle piante anche 10 bulbi con semi pronti alla semina e materiali per l’irrigazione e la coltivazione, tra cui teloni ombreggianti probabilmente utilizzati per evitare che la piantagione venisse individuata dall’alto tramite droni o elicotteri. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi e ha portato al sequestro dell’intera piantagione, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. Le indagini sono ancora in corso per individuare i responsabili. Secondo le stime degli investigatori, se immessa sul mercato, la marijuana prodotta avrebbe potuto garantire profitti illeciti per oltre 80.000 euro.