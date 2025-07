Capodichino, controlli serrati su taxi e Ncc: 10 sanzioni in poche ore

NAPOLI (rgl) – Controlli a tappeto della Polizia Locale di Napoli nei pressi dell’aeroporto internazionale di Capodichino. Gli agenti dell’Unità Operativa Aeroportuale, in sinergia con il Nucleo di Polizia Turistica, hanno effettuato un’operazione mirata per contrastare irregolarità e abusi da parte di tassisti e conducenti di veicoli a noleggio con conducente. Nel corso dell’attività sono stati controllati 44 veicoli: da questi accertamenti sono scaturite 10 sanzioni amministrative, tra cui un sequestro e un ritiro di patente. In particolare, a un autista Ncc è stato contestato l’esercizio abusivo della professione. Per lui è scattato il sequestro del veicolo e il ritiro immediato della patente di guida. Sotto osservazione anche il comportamento dei tassisti: uno di loro è stato sanzionato per non aver rilasciato la ricevuta fiscale prevista, mentre altri quattro colleghi hanno ricevuto una multa per aver prelevato passeggeri al di fuori delle aree autorizzate. Un altro tassista è stato invece sanzionato per aver abbandonato il veicolo durante il turno di servizio, violando il regolamento comunale. Non sono mancate infrazioni anche tra i privati cittadini: il conducente di un’autovettura è stato fermato senza patente, mai conseguita, con veicolo privo di revisione e documenti.