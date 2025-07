CASERTA (alads) – Era alla guida di una Bmw e stava fumando hashish quando i carabinieri lo hanno fermato per un controllo: così è finita la serata di un 25enne di Marcianise, arrestato ieri, 30 giugno, dai militari della sezione Radiomobile della compagnia di Marcianise per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato intercettato a Capodrise, lungo via Mazzini. Insospettiti dall’atteggiamento del conducente e dall’odore proveniente dall’abitacolo, i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo, trovando alcuni grammi di hashish nascosti in uno zaino sul sedile dell’auto. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di ulteriore droga: hashish, marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.480 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. In totale, sono state sequestrate 60 dosi per un peso complessivo di 53 grammi di stupefacente. Il 25enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.