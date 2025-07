Capri, droga nascosta tra le barrette ai cereali: arrestato 36enne

CAPRI (rgl) – Dai finti accendini alle bustine colorate “mylar” simili a quelle dei giocattoli da edicola, passando per i portachiavi a forma di Game Boy: la droga, a Napoli e dintorni, assume sempre più spesso le sembianze di oggetti innocui o addirittura divertenti. Tra gli ultimi escamotage scoperti dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, anche quello delle barrette di cioccolato ai cereali. L’ultima operazione si è svolta proprio a Capri, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 36enne napoletano, sull’isola per motivi di lavoro. A insospettire i militari, il comportamento dell’uomo. Da lì è scattata una perquisizione domiciliare, che ha portato alla scoperta di 80 grammi di hashish accuratamente nascosti all’interno delle confezioni di una nota marca di snack al cioccolato. Nella stessa operazione i carabinieri hanno sequestrato anche 2.400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, uno smartphone e due coltelli. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è in attesa di giudizio. Il caso si aggiunge a una lunga lista di sequestri particolari nel Napoletano, dove la fantasia dei pusher non conosce confini: hashish confezionato in barrette di Willy Wonka, marijuana in portachiavi a forma di console portatile, cocaina celata dentro finti accendini.