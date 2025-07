MASSA LUBRENSE (rgl) – Carne in stato di decomposizione, ghiaccio per i cocktail conservato in sacchi destinati all’immondizia e gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. È quanto hanno riscontrato i carabinieri della compagnia di Sorrento, coadiuvati dal Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità), dal Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e dal Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano, nel corso di una vasta operazione di controllo su diversi stabilimenti balneari della costiera sorrentina. Tra le strutture passate al setaccio, la situazione più critica è stata rilevata nel ristorante di un noto lido di Massa Lubrense, molto frequentato durante l’estate da turisti e residenti. I militari hanno documentato gravi carenze igienico-sanitarie nella conservazione degli alimenti, ambienti di lavoro non a norma e la totale assenza di misure di sicurezza per i dipendenti. Nel dettaglio, sono stati sequestrati 36 chili di alimenti non idonei al consumo umano, tra cui carne avariata e prodotti mal conservati. Ancora più allarmante la scoperta relativa al ghiaccio usato per le bevande: veniva stoccato in sacchi neri solitamente utilizzati per i rifiuti, una pratica inaccettabile e potenzialmente pericolosa per la salute dei clienti. Ma i problemi non si limitavano al cibo: i controlli hanno evidenziato violazioni sulla sicurezza sul lavoro, tra cui l’omessa visita medica obbligatoria per i dipendenti e la mancanza di formazione specifica per la gestione dei rischi. Il risultato? Una pioggia di sanzioni che ha superato i 20mila euro e una denuncia per la titolare della società che gestisce lo stabilimento.