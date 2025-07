ROMA (rgl) – Si avvicina un’importante scadenza per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater. Il prossimo 31 luglio 2025 rappresenta il termine ultimo per effettuare il versamento della nona rata da parte di chi è in regola con i pagamenti precedenti ed il pagamento della prima o unica rata per i contribuenti riammessi alla definizione agevolata grazie al decreto Milleproroghe, che hanno presentato la domanda entro il 30 aprile. I moduli di pagamento sono stati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite apposita comunicazione, ma possono essere recuperati anche online, nell’area riservata del sito istituzionale, oppure richiesti via email compilando il modulo disponibile nella sezione pubblica del portale, allegando un documento di riconoscimento. Il pagamento può essere effettuato presso sportelli bancari, postali, tabaccai, ricevitorie, Atm abilitati, ma anche attraverso i servizi online di banche, Poste Italiane, altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) tramite il nodo pagoPA, sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione o tramite l’App Equiclick. È anche possibile pagare agli sportelli fisici prenotando un appuntamento.

La legge prevede una tolleranza di 5 giorni: i versamenti saranno dunque considerati regolari anche se effettuati entro il 5 agosto 2025. Chi non effettua il pagamento entro tale data o lo effettua in misura parziale perderà i benefici della rottamazione e le somme eventualmente già versate saranno considerate acconti. In tal caso, l’Agenzia riprenderà le ordinarie azioni di recupero. La Rottamazione-quater, introdotta con la Legge di Bilancio 2023, consente il pagamento dei debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, escludendo sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda multe stradali e sanzioni amministrative, non vanno corrisposti interessi e aggio. Grazie alla legge numero 15/2025, i contribuenti decaduti alla data del 31 dicembre 2024 hanno avuto la possibilità di riammissione alla definizione agevolata, con pagamento in un’unica soluzione (entro il 31 luglio) oppure in un massimo di 10 rate. È attivo anche il servizio “ContiTu” – accessibile senza SPID o credenziali – che consente di pagare solo alcune cartelle della comunicazione ricevuta, generando moduli aggiornati per i debiti selezionati. Per quelli esclusi, invece, tornerà a operare la riscossione ordinaria.