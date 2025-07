CASALNUOVO (rgl) – Un controllo stradale di routine si è trasformato in un maxi sequestro di denaro a Casalnuovo di Napoli, dove i carabinieri della tenenza locale hanno fermato, nella serata di ieri, due cittadini libici trovati in possesso di 374.695 euro in contanti, nascosti in un borsone nel portabagagli dell’auto su cui viaggiavano. I due uomini, rispettivamente di 42 e 39 anni, erano regolarmente presenti sul territorio italiano, con i documenti di soggiorno in regola. Tuttavia, al momento del controllo, hanno mostrato un’evidente agitazione, spingendo i militari a procedere con una perquisizione del veicolo. Nell’abitacolo non sono state trovate né armi né sostanze stupefacenti. La sorpresa è arrivata nel bagagliaio: centinaia di banconote, alcune delle quali risultate false (otto in tutto), per un totale di quasi 375mila euro in contanti. Alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza del denaro, i due fermati non hanno saputo fornire risposte convincenti. I carabinieri hanno quindi deciso di estendere il controllo anche alla loro abitazione, dove sono stati rinvenuti ulteriori 31mila euro in contanti e due dispositivi conta-soldi, elementi che hanno rafforzato i sospetti degli investigatori. L’intera somma è stata sottoposta a sequestro, così come i dispositivi elettronici. I due uomini sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di trasferimento fraudolento di valori e falsificazione di monete.