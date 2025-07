BRUXELLES (alads) – A Bruxelles, nel cuore del Parlamento europeo, Casamarciano ha fatto sentire la propria voce. Il sindaco Clemente Primiano ha rappresentato il comune nolano al workshop internazionale “Amministrare con Visione: Appalti Pubblici – Plasmare le città per un futuro sostenibile”, portando l’esperienza dell’Agenzia di Sviluppo e della Cuc Area Nolana come esempio concreto di buona governance e pianificazione integrata tra territori. “Abbiamo presentato – ha dichiarato Primiano – un modello che unisce concertazione delle scelte, visione strategica e strumenti trasparenti per l’attuazione delle gare pubbliche. Un approccio che ha dimostrato di poter rendere i processi amministrativi più efficienti, ma soprattutto più vicini ai bisogni reali delle comunità”. L’intervento del primo cittadino si è inserito in un confronto più ampio che ha coinvolto istituzioni europee, amministratori locali e rappresentanti del settore pubblico e privato, con l’obiettivo di definire percorsi comuni per costruire città sostenibili e inclusive. Il tema della prossimità tra Unione Europea e territori è stato al centro anche di un secondo incontro promosso dall’europarlamentare Lello Topo, dove il sindaco Primiano ha rilanciato la necessità di strumenti normativi più incisivi per rendere sistematica la co-progettazione tra istituzioni e cittadini. “Dobbiamo lavorare affinché la partecipazione non resti un principio astratto – ha sottolineato – ma si traduca in prassi amministrativa. Solo così potremo migliorare davvero la qualità della vita e costruire comunità più consapevoli e protagoniste delle scelte pubbliche”.