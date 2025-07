CASERTA (rgl) – Un piccolo catetere, un intervento mininvasivo e una nuova speranza per i pazienti affetti da ipertensione resistente, cioè non controllabile con i soli farmaci. All’azienda ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta è stata introdotta la denervazione renale, una procedura innovativa praticata con successo sui primi cinque pazienti. Il trattamento è stato eseguito dall’Unità operativa di Cardiologia a direzione universitaria, diretta dal prof. Paolo Calabrò, anche responsabile del Dipartimento Cardiovascolare. L’intervento si basa sulla termolesione dei nervi renali, che possono contribuire all’innalzamento della pressione sanguigna quando diventano iperattivi. La procedura si svolge in sedazione leggera: attraverso una puntura all’inguine, viene inserito nell’arteria renale un catetere spiraliforme di appena 2 millimetri, che eroga energia a radiofrequenza (RF). Il calore generato riduce l’attività dei plessi nervosi renali, senza compromettere la funzione del rene. “È un trattamento sicuro, efficace e innovativo – spiega il prof. Calabrò – indicato per pazienti nei quali farmaci e cambiamenti dello stile di vita non bastano. Con la denervazione renale, oggi disponiamo di un’opzione concreta per ridurre un fattore di rischio critico come l’ipertensione”. Secondo le stime, oltre 10 milioni di adulti in Italia, tra i 30 e i 79 anni, soffrono di ipertensione. Nei soggetti ad alto rischio cardiovascolare, anche una riduzione minima della pressione sistolica – ad esempio di 10 mmHg – può abbattere il rischio di infarto o ictus dal 20 al 30%. L’introduzione della denervazione renale rientra nel più ampio percorso di modernizzazione e innovazione tecnologica perseguito dalla direzione strategica dell’Aorn “Sant’Anna e San Sebastiano”, che punta a offrire trattamenti d’avanguardia in tutte le aree specialistiche.