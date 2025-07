CASERTA (rgl) – Tenta di rapinare un giovane con un cavatappi, denunciato dai Carabinieri. È accaduto nella serata di ieri, 16 luglio, in via Ricciardi, nel pieno centro cittadino di Caserta. Protagonista della vicenda un 26enne di origine marocchina, ora denunciato per tentata rapina ai danni di un ragazzo casertano di 18 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta, il 26enne avrebbe avvicinato il giovane con atteggiamento insistente, chiedendogli del denaro. Al rifiuto del ragazzo, l’uomo avrebbe estratto un oggetto appuntito, verosimilmente nel tentativo di intimidirlo, prima di darsi alla fuga tra le strade adiacenti. Scattate immediatamente le ricerche, i militari dell’Arma hanno rintracciato e fermato l’uomo poco dopo, procedendo alla perquisizione. Nelle sue tasche è stato trovato un cavatappi, ritenuto compatibile con le descrizioni fornite dalla vittima e usato con ogni probabilità per minacciarlo. L’oggetto è stato sottoposto a sequestro. Nei confronti del 26enne è scattata una denuncia in stato di libertà per tentata rapina.