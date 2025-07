NAPOLI (rgl) – Aveva soltanto chiesto di rispettare la fila per andare in bagno. È bastato questo per scatenare una violenta aggressione in un locale dei “baretti” di Chiaia, lo scorso primo febbraio. Tre giovani tra i 20 e i 31 anni sono finiti nei guai: per uno è scattato l’arresto in carcere, per gli altri due i domiciliari. A notificare le misure sono stati i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli, dopo la decisione del Tribunale del Riesame, che ha accolto il ricorso della Direzione Distrettuale Antimafia contro il rigetto iniziale del gip. L’episodio è agghiacciante: secondo quanto ricostruito dalle indagini, uno dei tre aggressori avrebbe puntato una pistola – poi rivelatasi una replica – alla testa della vittima, colpendolo quattro volte con inaudita violenza. L’uomo, già stordito, è stato poi trascinato verso il bancone del locale, dove altri lo hanno picchiato brutalmente fino a farlo svenire, sotto lo sguardo attonito di decine di clienti. L’aggressione non si è fermata lì. All’esterno del locale, mentre i responsabili si allontanavano, sono stati esplosi alcuni colpi, con ogni probabilità dalla stessa pistola finta usata all’interno. L’arma è stata in seguito rinvenuta dai carabinieri a casa di uno degli arrestati. Determinanti per l’inchiesta le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale. Inizialmente cancellate su ordine della titolare del bar – oggi indagata per favoreggiamento – sono state recuperate dai militari, permettendo di ricostruire l’intera dinamica dei fatti. La Procura ha inizialmente contestato anche l’aggravante mafiosa, ipotizzando che l’azione fosse sostenuta da un clima di intimidazione legato alla criminalità organizzata. Ma per il giudice del Riesame non ci sarebbero elementi sufficienti a dimostrarlo. Tuttavia, ha sottolineato che l’aggressione, pur non avendo “fattori evocativi di una consorteria camorristica”, resta un episodio “sproporzionato, espressione di arroganza e prepotenza” che “non può non destare allarme sociale, anche perché scaturita da una corretta richiesta di rispetto delle regole”.