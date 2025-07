VILLARICCA (Alads) – Botox, filler e promesse di bellezza “low cost” in un appartamento trasformato in studio estetico abusivo. A gestirlo una 35enne con migliaia di follower sui social, ora denunciata dai carabinieri della stazione di Villaricca, nell’ambito di un’attività coordinata dal comando provinciale di Napoli. L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli sul territorio, sempre più spesso condotti anche attraverso il web patrolling, la nuova frontiera del monitoraggio social delle forze dell’ordine. I militari hanno ricostruito l’attività della donna partendo proprio dai contenuti che pubblicava online: slogan accattivanti, foto prima e dopo i trattamenti, offerte promozionali. “Labbra, zigomi e tutto quello che serve per essere più belli” scriveva, promuovendo interventi estetici a prezzi concorrenziali e senza alcuna autorizzazione sanitaria. Con l’ausilio del personale dell’Asl Napoli 2 Nord, i carabinieri hanno fatto irruzione nel suo appartamento. All’interno, una vera e propria “clinica fantasma”: rinvenuti e sequestrati numerosi materiali e sostanze ad uso medico-estetico, tra cui acido ialuronico, botox, siringhe, dispositivi per la rimozione dei tatuaggi e due lettini operatori. Le violazioni contestate sono gravi e multiple: esercizio abusivo della professione sanitaria, reati in materia ambientale e mancanza di autorizzazioni. La donna è stata denunciata e sanzionata per un importo complessivo di 10mila euro.