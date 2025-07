CICCIANO (nl) – Un consiglio comunale convocato in via d’urgenza ma che, alla prova dei fatti, si è rivelato privo di quella stessa urgenza. È quanto accaduto questa sera, a Cicciano, dove la seduta prevista non si è potuta tenere per mancanza del numero legale (era necessaria la presenza di otto consiglieri su 16). E a scatenare polemiche è stata proprio l’assenza di diversi consiglieri di maggioranza, promotrice della convocazione straordinaria, ma presente solo in parte alla seconda chiamata: in aula erano presenti solo in 7 con il presidente Lazzaro Alfano che ha dichiarato “sciolta la seduta”. Alla prima, i consiglieri di maggioranza erano quasi del tutto assenti. A raccontare quanto accaduto sono le consigliere di opposizione Maria De Riggi e Angela De Sarno, che non hanno risparmiato critiche: “Convocare un consiglio con urgenza e poi non essere nemmeno presenti è una grave mancanza di rispetto istituzionale. Alla prima convocazione non c’era il numero legale, e senza la nostra presenza non lo avrebbero raggiunto nemmeno alla seconda. Per questo motivo abbiamo deciso di andar via”. Il nodo centrale, secondo l’opposizione, sta proprio nella scarsa coerenza tra la forma della convocazione – “urgente” – e i contenuti effettivi dell’ordine del giorno, giudicati poco stringenti. I punti previsti erano cinque: Presa d’atto della designazione e nomina del revisore unico dei conti; ratifica di una variazione al bilancio per un contributo regionale e per i maxischermi; ratifica di un’altra variazione al bilancio per il riutilizzo di proventi derivanti dalle multe stradali per la polizia municipale; rimodulazione della composizione delle commissioni consiliari e della commissione elettorale. Argomenti, spiegano De Riggi e De Sarno, “che non presentano alcuna reale emergenza, se non quella amministrativa interna. Nessuna di queste questioni giustificava un’accelerazione tanto repentina. E infatti loro stessi lo hanno dimostrato: non si sono nemmeno presentati”. “Mal di pancia” di qualche consigliere o tattica? L’attesa ora è tutta per la seconda convocazione, fissata per venerdì alle ore 18 quando basterà la presenza di un terzo dei consiglieri comunali (almeno sei).