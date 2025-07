CICCIANO (Alads) – Urla, sgommate, rombi di motori e video pubblicati sui social. È questo lo scenario che si è presentato nei giorni scorsi sull’alveo Avella, dove la tranquillità notturna è stata infranta da una corsa clandestina tra due utilitarie, condotte da ragazzi di appena 18 anni (residenti a Tufino e Sperone). Un episodio che ha scatenato l’ennesimo allarme tra i residenti, già da tempo alle prese con situazioni di caos e degrado urbano nella zona. A seguito delle numerose segnalazioni giunte alla stazione dei carabinieri di Cicciano, i militari hanno avviato una rapida attività investigativa, ricostruendo quanto accaduto nella notte del 2 luglio scorso. Grazie anche ai video circolati su Tik Tok, gli inquirenti sono riusciti a identificare i due giovani, entrambi incensurati, ora denunciati per aver partecipato a una “gara automobilistica” non autorizzata su strada pubblica. Ma la corsa illegale è solo l’ultimo tassello di una vicenda ben più ampia. L’alveo Avella, area pedonale pensata per il benessere e lo sport, è da mesi teatro di schiamazzi, vandalismo, motorini a tutta velocità, lanci di oggetti contro le abitazioni, bottiglie rotte, sporcizia ed escrementi. Una situazione documentata a più riprese dalla cittadinanza e da esponenti politici locali. Tra le voci più attive quella di Nunzia Coppola, consigliera comunale ed ex assessore al Bilancio, che ha lo scorso 12 giugno inviato una lettera formale al Comune, all’Ufficio Tecnico, ai Carabinieri e alla Polizia Locale, denunciando il degrado crescente e chiedendo interventi urgenti: “Non bastano più interventi spot. Servono soluzioni definitive. I cittadini hanno diritto al riposo e alla sicurezza”. A seguito delle proteste e della crescente pressione civica, il sindaco Giuseppe Caccavale ha firmato lo scorso 23 giugno l’ordinanza sindacale numero 22/2025, con la quale è stata istituita un’isola pedonale permanente nel tratto tra via De Gasperi e via De Flaviis. Il provvedimento prevede dissuasori fissi, nuova segnaletica verticale e sanzioni per i trasgressori, con l’obiettivo di interdire fisicamente l’accesso ai veicoli, compresi biciclette e monopattini. Nonostante ciò, come dimostrano gli ultimi episodi, l’area continua a essere punto di ritrovo di gruppi di adolescenti e giovani, spesso non rispettosi delle regole. Solo pochi giorni fa i carabinieri avevano identificato una quarantina di giovanissimi: saranno convocati i genitori in Procura per essere ascoltati.