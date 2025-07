CICCIANO (Nello Lauro) – Un boato, poi il silenzio e la paura. È accaduto tutto in pochi attimi, poco dopo le 8 di questa mattina in via Tavernanova a Cicciano, nei pressi dell’isola ecologica comunale, dove un violento incidente stradale ha fatto temere il peggio. Per cause ancora in fase di accertamento, una 40enne di Cicciano alla guida della sua auto si è scontrata con un furgone condotto da un 65enne del Napoletano. L’impatto è stato devastante: la vettura si è ribaltata e finita in un terreno agricolo adiacente alla strada, lasciando la conducente incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della polizia locale di Cicciano, che hanno bloccato il traffico, avviato i rilievi del caso e allertato i soccorritori. Determinante l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto la donna incastrata nell’abitacolo. La 40enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli: è rimasta ferita in maniera seria ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Nola, che collaborano con la polizia locale per accertare eventuali responsabilità. Il tratto di via Tavernanova è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti.