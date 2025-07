MONTEFORTE IRPINO – Momenti di apprensione questa mattina in via Garibaldi, dove un ciclista di 57 anni è stato investito da un’autovettura. L’incidente è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Baiano, intervenuti sul posto. Alla guida del veicolo un uomo di 58 anni che, subito dopo l’impatto, si è fermato per prestare i primi soccorsi al ciclista ferito. Il malcapitato è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Le sue condizioni non destano preoccupazione: non è in pericolo di vita. Nonostante l’accaduto, la viabilità lungo la strada non ha subito particolari rallentamenti o disagi. Sono in corso da parte dei militari gli accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.