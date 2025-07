Cinghiali fuori controllo, torna la caccia di selezione nel Casertano

CASERTA (rgl) – La caccia di selezione ai cinghiali torna attiva nel Casertano a partire dal 2 agosto, dopo settimane di attesa e allarmi lanciati da agricoltori, allevatori e cittadini. A sbloccare la situazione è stata la decisione della Regione Campania, che ha accolto la richiesta di Coldiretti Caserta per fronteggiare l’emergenza legata all’eccessiva presenza di cinghiali sul territorio. Il provvedimento è stato ufficializzato nel corso di un incontro presso gli uffici del Centro Direzionale di Napoli, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, dei vertici di Coldiretti Caserta, dei rappresentanti del servizio veterinario dell’Asl e dei funzionari degli Uffici Operativi Dirigenziali regionali relativi a caccia, pesca, zootecnia e benessere animale. “La sospensione della caccia di selezione aveva messo in seria difficoltà il lavoro di chi opera sul territorio, causando danni a raccolti, recinzioni e infrastrutture agricole – ha spiegato Enrico Amico, presidente di Coldiretti Caserta –. L’intervento dell’assessore Caputo è stato decisivo per ripristinare un equilibrio necessario non solo per l’agricoltura, ma per l’incolumità pubblica”. Negli ultimi mesi, la presenza incontrollata di cinghiali è diventata un’emergenza in tutta la Campania: branchi avvistati nei pressi delle abitazioni, incursioni nei campi coltivati, incidenti stradali causati dagli animali che attraversano improvvisamente le carreggiate. Un fenomeno aggravato dalla mancanza di controllo in alcune aree rurali e urbane, dove i cinghiali trovano facile accesso a cibo e rifugio. Il ritorno della caccia di selezione, gestita dagli Atc (Ambiti Territoriali di Caccia), punta ora a ridurre gradualmente la popolazione di ungulati, ristabilendo l’equilibrio tra fauna selvatica e attività umane. “Il nostro territorio ha bisogno di regole chiare e strumenti operativi per fronteggiare un problema che si sta espandendo anche in altri territori della regione – ha aggiunto Amico –. Questa misura è un primo passo verso una gestione sostenibile della fauna selvatica”.