Circumvesuviana, ancora un treno in fiamme: pendolari in rivolta

NAPOLI (alads) – Un altro treno in fiamme. Un’altra corsa – oggi è capitato sulla Sorrento-Napoli- che si trasforma in paura. L’ennesimo episodio verificatosi sulle linee vesuviane riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza ferroviaria nel servizio offerto dall’Eav la società regionale che gestisce la rete Circumvesuviana. La denuncia arriva dai pendolari, stanchi di vivere quotidianamente un incubo fatto di disagi, guasti, ritardi, vetture obsolete e ora anche incendi. “I pendolari e i viaggiatori delle linee vesuviane non possono rischiare la vita per colpa di una gestione fallimentare”, affermano in una nota congiunta i rappresentanti di diversi comitati civici e gruppi di cittadini attivi, tra cui No al taglio dei treni della Circumvesuviana, Circumvesuviana – Eav, e Comitato civico A. Cifariello di Ottaviano. Sotto accusa la dirigenza Eav, che – secondo i promotori dell’appello – “si elogia per bilanci in attivo”, ma dimentica che la vera missione dell’ente è quella di garantire un trasporto pubblico efficiente, sicuro e dignitoso. Una missione che, secondo i pendolari vesuviani, “è fallita in pieno”. Nonostante gli ingenti fondi ricevuti – “centinaia di milioni” – la situazione resta critica. Treni vetusti, scarsa manutenzione e condizioni di viaggio proibitive sono ormai la norma. E il timore di un tragico epilogo è sempre più concreto. “Ogni giorno – si legge ancora nel comunicato – accade qualcosa che mette a rischio la vita dei viaggiatori vesuviani. Turisti, pendolari e interi territori sono ostaggio di chi, in dieci anni, non è stato capace di garantire un servizio efficiente”. I firmatari dell’appello – tra cui Enzo Ciniglio, Salvatore Ferraro, Marcello Fabbrocini e Salvatore Alaia – chiedono un cambio di passo immediato, l’intervento delle istituzioni e della politica, e soprattutto l’assunzione di responsabilità da parte del management. “Fate presto. Non vogliamo assistere o essere protagonisti di qualche tragico episodio”, è l’appello rivolto a Regione, Ministero e organi di vigilanza.